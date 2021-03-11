“الطيران المدني” يكشف مواعيد السماح بالسفر وفتح مطارات المملكة بشكل كامل

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 5 / 10 / 1442هـ الموافق 2021/05/17م
جاء ذلك في خطاب عاجل وجهته الهيئة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، إذ أشعرتهم بتغيير الموعد الذي كان مقررا سابقا وهو ٣١ مارس الحالي إلى الموعد الجديد.
وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في المملكة، مستثنية من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد بها.
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