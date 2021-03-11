الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين ومقيمَين اثنين من الجنسية البنجلادشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة القواطع والمواد والمعدات الكهربائية والنحاسية من مواقع ومشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، متّخذين من أحد الأحواش مقرًا لتجميع المسروقات، وتم استرداد معظمها، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على 4 مواطنين ومقيمَين لارتكابهم عدداً من الجرائم في الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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