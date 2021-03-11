القوات البرية: انهاء الاستعدادات لانطلاق مناورات التمرين المشترك “مخالب الصقر 3” مع القوات الأمريكية

الخليج – واس: أنهت القوات البرية الملكية السعودية الاستعدادات كافة لانطلاق التمرين المشترك “مخالب الصقر 3” بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأمريكية, الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية.

يأتي ذلك امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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