الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وبحسب وكالة (رويترز) ربحت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1733.46 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس عند 1734.55 دولار في وقت سابق. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1732.20 دولار.

وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأربعاء التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة.

وهدد ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 في المئة إلى 26.30 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 في المئة إلى 1216.32 دولار.

ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات الذي يعقد في وقت لاحق اليوم، لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أي إجراء لكبح ارتفاع العوائد.

ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائي موافقة أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي.