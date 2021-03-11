تعليق ناصر القدوة بعد فصله من حركة فتح 

قال عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح ناصر القدوة، إن القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية للحركة بحقه يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في الحركة.

وأشار إلى أن القرار اتخذته الجهة المتنفذة في اللجنة المركزية، وأن ذلك تم دون أي احترام للنظام الداخلي أو المنطق السياسي أو التاريخ أو التقاليد المتعارف عليها.

وشدد على أنه سيبقى حريصا على مصالح الحركة، وقبل ذلك مصالح الوطن.

وأوضح ناصر القدوة أنه يتطلع للمستقبل حين يكون ممكنا تصويب الوضع الداخلي وعودة الحركة لمكانتها الطبيعية، رائدة للعمل الوطني ومنتصرة لكرامة الشعب وحريته.

وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر الاثنين الماضي على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.