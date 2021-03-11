بنكيران يعلن تجميد عضويته في ”حزب العدالة والتنمية” في المغرب بسبب ”القنب...

أعلن الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران تجميد عضويته في الحزب، بسبب مصادقة الحكومة على مشروع قانون يقونن استخدام "القنب الهندي" في البلاد.

بنكيران يعلن تجميد عضويته في المغرب.. بنكيران يهدد بالاستقالة من "العدالة والتنمية" حال المصادقة على قانون يشرع القنب الهندي

أوضح بنكيران، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، أنه "قرر أيضا قطع علاقاته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز".

وهدد بنكيران، في وقت سابق، بالانسحاب من الحزب، إذا صادق نوابه على مشروع قانون يشرع استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.

وقال: "إذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي "الكيف" المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور".

وأضاف: "في حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا".