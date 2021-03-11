القيادة تعزي رئيس غينيا الإستوائية في ضحايا الانفجار

الخليج – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الإستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال سمو ولي العهد :” بلغني خبر الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الإستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.