أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس دخول البلاد مرحلة تفشي الوباء، وحذرت من خطورة الوضع الوبائي في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزمة لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية". وأضاف أن "قانون الصحة العامة وقانون العقوبات العراقي ينصان على محاسبة أو معاقبة أي فرد يضر بالصحة العامة". وأشار البدر إلى أن "الوضع الوبائي ينذر بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، وسندخل نحو التفشي أو ربما دخلنا، خصوصا في ظل السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة وعلاماتها السريرية أشد وأكثر من سابقتها وتصيب الأطفال والشباب".

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجل 745642 ألف إصابة حتى الآن، وتجاوز عدد الوفيات فيه 13671 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العراقية: دخلنا مرحلة تفشي الوباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.