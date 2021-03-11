الأردن يمدد حظر التجول الليلي 

قررت الحكومة الأردنية زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية، إثر ارتفاع إصابات كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحفي إنه "تقرر تمديد ساعات الحظر الليلي، ليصبح من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بدلا من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل".

وأشار إلى أنه تقرر أيضا إغلاق الحدائق العامة والنوادي والحانات، والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات، وكذلك الأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي، كما تقرر تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد.

ولفت دودين إلى السماح للمطاعم المناوبة بالعمل، بخدمة التوصيل بعد الساعة السابعة مساء.

من جانبه، أكد وزير الصحة نذير عبيدات أن نسبة تفشي السلالة الجديدة (البريطانية) من فيروس كورونا بلغت أكثر من 70% مقارنة بالسلالة الأصلية.

وقال: "نحن نمر بوضع وبائي دقيق وشهر مارس الحالي سيكون صعبا علينا جميعا".

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة اليوم الخميس 63 وفاة و8300 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 457,151 والوفيات إلى 5169 حالة.