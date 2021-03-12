الخطوط السعودية.. رسمت البسمة لموظفيها لمدة 28عام

قد يتسأل القارئ أنّ الخطوط السعودية مازالت إلى الأن ولم تقتصر خدماتها على مدة معينة من الزمن لموظفيها! ولكن في الحقيقة هذه سنوات خدمة والدي عبد العزيز الخالدي- رحمه الله – لدى الشركة الفاضلة, التي مازالت ذكرياتنا مُتعلقة بها حتى يومنا هذا ولهم جزيل الشكر على ما يقدمونه من خدمات للموظفين وذويه وحتى جميع العملاء, ومنها خصم 75% على الفنادق داخل وخارج المملكة, تأمين طبي, تذاكر مجانية, بدل سكن, بونس سنوي, بدل مواصلات, هدايا قيمّة, شهادات شكر وتقدير للموظف الجيد, ترقيات..إلخ ويستطيع ابناء الموظف المتوفي الاستفادة من بعض تلك الخدمات, وهي من الشركات الغنية عن التعريف هي “أشهر من نار على علم”.

فقد كان والدي يُثني على الشركة ومُوظفيها وكانت جزءًا من روّتينه اليومي الممتع لا يشكوا ولا يتذمر بل دائماً يأتي سعيد من دوامه, ويتميز والدي بشخصية قيادية, اجتماعية, وطنية, محبوبة, وحذرة, هذا ما وصفه حتى زملائه ومدراءه به, وكانت اقتراحاته في الاجتماعات تؤخذ بعين الاعتبار؛ لأنه حريص كّل الحرص على تمثيل الشركة بأفضل صورة سواءً في عمارة الخطوط أو في المطار, ومنصبه حين ذاك مدير الجاليات بالخطوط السعودية, وثم أتته ترقية كبير عام مشرفي خدمات الجاليات, وفرح بها كثيراً ولكن توفته المنية قبل أنّ يعمل بها.

قرأت مذكرات والدي رحمه الله لقد كان قارئ وكاتب جيد ويفضل كتابة مذكراته اليومية, فبها صور زملائه وجميع ارقامهم ومواقفه معهم بالعمل كم هي طريفة وجميلة, وما اطهر نفوسهم وما اعظم اخلاقهم كانوا كالأشقاء يتبادلون الزيارة ,فشكراً للخطوط السعودية وموظفيها لرسمة الابتسامة لوالدي طوال سنوات خدمته وكل الشكر الذي لا يكّل ولا يمّل لكم, مازلتم خير شركة للطيران ولديكم كادر وظيفي يعكس صورة جميلة لشركتكم من أسلوب, وتعامل, ورقي, مع جميع عملائكم.

كتبه: خزامى الخالدي – صحافيه

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