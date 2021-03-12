الذهب يتراجع إلى المنطقة الحمراء

الذهب يتراجع إلى المنطقة الحمراءانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، لكن على الرغم من هذا الانخفاض إلا أن المعدن يتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 7 أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1716.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش. وتراجعت أسعار المعدن لأدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين، لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بواقع واحد بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.91 دولار للأونصة، لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ أواخر يناير الماضي بارتفاع 2.9 بالمئة. ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2339.48 دولار.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1200.31 دولار ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع بمكسب 6.3 بالمئة.