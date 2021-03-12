سعر برميل “برنت”يصل إلى 69.49دولاراً

الخليج – واس: انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.20 % ليصل إلى 69.49 دولاراً أمريكياً. وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.39 % ليستقر عند 65.76 دولاراً أمريكيا.

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