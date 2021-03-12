سفير بريطانيا باليمن: معاملة الحوثيين غير الإنسانية للمهاجرين هي التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة في الأرواح

قال سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، إن معاملة الحوثيين غير الإنسانية للمهاجرين هي التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة في الأرواح بالبلاد.
وأضاف آرون أنه من الضروري أن يغير الحوثيون سياساتهم تجاه المهاجرين وأن يوفروا لهم الكرامة التي يستحقونها، على حد قوله.
وفيما لا تزال ظروف اندلاع الحريق الذي طال مركزاً لاحتجاز اللاجئين في العاصمة اليمنية صنعاء غير واضحة، وسط تأكيد عدد من اللاجئين الإثيوبيين والصوماليين ارتكاب عناصر من الميليشيات الحوثية لتلك المجزرة المروعة، كرر وزير الإعلام اليمني، الأربعاء الماضي، استغرابه لصمت العالم عن تلك المذبحة.
وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: نستغرب صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهجرة إزاء المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في أحد مراكز الاحتجاز وراح ضحيتها مئات اللاجئين الأفارقة، وعدم إدانة الجريمة والذي يضع أكثر من علامة استفهام، ويشجع الميليشيا للاستمرار في ارتكاب جرائمها!
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