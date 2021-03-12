إعفاء وزير الحج ورئيس هيئة الطيران المدني وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا

الأحساء – واس صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة فيما يلي نصوصها: يعفى معالي الدكتور / محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه. يكلف معالي الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء. تنهى خدمة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا. يعين فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير. يعفى معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه. يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. يعين معالي الأستاذ / عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير. يعفى معالي الأستاذ / محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه. يعين المهندس / ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للخدمة المدنية” بالمرتبة الممتازة. يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة. يعين الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

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