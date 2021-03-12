نموذج صناعي لعصا طبية متعددة الأغراض لكبار السن وذوي الإعاقة يحصل على براء اختراع

تم بحمد الله صدور وثيقة الحماية النهائية لبراءة الاختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والخاصة بنموذج صناعي لعصا طبية متعددة الأغراض تؤدي ثلاث وظائف على شكل عصا قابلة للاستطالة وتعمل كساند لكبار السن وذوي الإعاقة بعدة أشكال بحيث تتحول الى كرسي وبها حامل جوال و مصحف متصل بها تقنيًا.

وقد صممت هذه العصا المتعددة الأغراض خصيصا لتكون بديلا مجديا للكرسي المتوافر حاليا في الحرمين الشريفين بحيث تستخدم من خلال ثلاث خطوات للمشي أو الجلوس وقتما يشاء المستخدم متصلة بحامل جوال أو حامل مصحف ليتمكن المستخدم من ممارسة نشاطاته الشخصية بواسطة الجوال.

هذا وقد ضم الفريق كل من:

الدكتور رائد سليم البرادعي من جامعة المجمعة

والبرفيسور محمد الطريقي من مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل

والدكتور سند السبيعي من جامعة شقراء

والأستاذ أحمد العتيبي الدعجاني من جامعة المجمعة

والأستاذ ناصر الطريقي من القطاع الخاص

الشكر الخاص لرئيس جامعة المجمعة معالي الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن حفظه الله ورعاه لدعمه جميع الاختراعات والابتكارات بالجامعة

والشكر موصول لوكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة الدكتور أحمد بن علي الرميح سلمه الله لدعمه ومساندته لهذه الجهود..

هذا وقد قامت دار الاستشارات الطبية والتأهيلية بالرياض بعمل النموذج الصناعي وذلك بالتعاون مع استشاريين وفنيين من عدة قطاعات حكومية وأهلية بالمملكة ومن ضمنها جامعة المجمعة وجامعة شقراء ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية ومجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل

ألف مبروك لجميع المخترعين والمذكورة وأسماءهم بالوثيقة

ولجامعة المجمعة وجامعة شقراء ومجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية ولهم الشكر الجزيل على دعمهم لتحقيق هذه الإنجازات الإبداعية خدمة للوطن (المملكة العربية السعودية) ومواطنيه الكرام.