مستجدات “كورونا”: تسجيل 5 وفيات و360 إصابة جديدة وشفاء 367 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 360 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 381708 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6556 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 372217 حالة، لافتة إلى أن هناك 2935 حالة نشطة حالياً، من بينها 542 حالة حرجة.