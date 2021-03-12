وزير الصحة: اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت درجات حماية عالية

وجه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الجمعة)، نصيحة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بالمسارعة في أخذ لقاح “كورونا” لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.
وأكد “الربيعة” أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية ومأمونية كبيرة من الإصابة بـ”كورونا” بعد أسبوعين من أخذ اللقاح.
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