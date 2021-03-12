الأرصاد تحذر: عواصف رملية على الرياض والشرقية

حذرت الأرصاد من عواصف رملية تتسبّب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض وتشمل (الحريق، القويعية ، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء) حتى الساعة 9 مساءً. وفقا لـ”الرياض”

كما حذرت الأرصاد من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية تشمل (الأحساء، بقيق، الجبيل، حفر الباطن، الخبر، رأس تنورة، الخفجي، قرية العليا، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية) حتى الساعة 9 مساءً.