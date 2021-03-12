فلسطين: إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال

الخليج – واس: أصيب اليوم عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس .

ونقلت مصادر محلية عن عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، واثنين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب مواطنان إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهما بأعقاب البنادق، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع .

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان .

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