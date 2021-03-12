الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

الخليج – واس: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي الحناكية والمهد تضمنت سحب رعدية ورياح نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11:55 مساءً.

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