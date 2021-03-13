إيران تنشر لأول مرة صورا وفيديو لـ”سفينتها التي استهدفت شرقي المتوسط”

نشرت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الجمعه، فيديوهات وصور، سفينة الشحن الإيرانية التي تعرضت للاستهداف بصاروخ في شرقي المتوسط.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن هذه الصور هي الأولى للأضرار التي لحقت بسفينة الحاويات الإيرانية، دون مزيد من التفاصيل.

​وكان المتحدث باسم شركة شحن إيرانية، علي غياسيان، قال إن حريقا اندلع على متن سفينة تابعة للشركة، كانت متوجهة إلى أوروبا، وتضرر جزء منها في الانفجار. ووصفت وسائل إعلام إيرانية هذا الهجوم بالـ"الإرهابي".

ووصف الناطق باسم شركة الشحن الإيرانية، علي غياسيان، بأن "هذه الأعمال الإرهابية، هي قرصنة وتتعارض مع القانون الدولي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد مرتكبيها من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة"، موضحا أنه في أعقاب انفجار عبوة ناسفة على السفينة، والذي وقع يوم الأربعاء الماضي، في مياه البحر الأبيض المتوسط، تسبب بتضرر جزء من السفينة".