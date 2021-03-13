تونس تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

بدأت تونس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم السبت، حيث ستعطى الأولوية للفئات الأكثر تعرضا للإصابة وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأفاد مراسل الغد من تونس بانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، تستهدف 3 ملايين مواطن.

وتسعى تونس إلى تطعيم نحو 3 ملايين شخص رغم ضعف الإقبال على التسجيل في قائمة الانتظار، حيث تجاوز عدد المسجلين 500 ألف بقليل.

وناشد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية المواطنين التسجيل بكثافة حتى يحدوا من انتشار الوباء ويستعيدوا حياتهم وأنشطتهم العادية في أقرب فرصة.

وكانت تونس قد تسلمت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) تقدر ب 30 ألف جرعة، تمهيدا لوصول دفعات أخرى من روسيا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية تخصيص 25 مركزا يوفر التطعيمات للمواطنين، على أن تبدأ بالعاملين في مجال الصحة، الذين على صلة مباشرة بمصابي كوفيد-19.