محمد بن راشد يعتمد مخطط دبي الحضري حتى 2040

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم السبت، اعتماد مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه بموقع تويتر “هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم”.
وأشار حاكم دبي في تغريدة إلى أنه من المخطط له أن تتضاعف مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مرة ونصف وأن تزيد أطوال الشواطئ 400٪ خلال العشرين سنة القادمة.
وأضاف أن إمارة دبي ستخصص 60٪ من مساحتها كمحميات طبيعية.
ويهدف مخطط دبي الحضري الجديد إلى تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة، وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن المخطط يهدف كذلك للاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.
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