دعوة تركي آل الشيخ للمنتجين العرب تلقى ردود فعل واسعة

تلقى تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه ردود فعل واسعة في الوطن العربي على الدعوة التي وجهها إلى المنتجين العرب وما يواجهونه من معوقات وصعوبات وحرصه على الحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه .

وكان معالي المستشار قد قدم دعوة في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي قال فيها : “نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه وحرصاً منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا لتطوير امكانيات ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول والشباب العربي عموماً المهتمين في هذا المجال ادعو المنتجين العرب لزيارتي في اجتماع مهم قريباً نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الانتاج … سيكون اجتماع مهم سنتحدث فيه كثيراً بشفافية ووضوح وستتفاجئووا بالنتائج … سيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الافلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الاقليمية وشركات الدعاية والاعلان … ستصل الدعوة مني شخصياً لكل الراغبين بالحضور … اخوكم ” .