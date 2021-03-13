رئيس الوزراء الأردني: فتح تحقيق حول انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط

وجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم السبت، إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الخصاونة أنّ التحقيق “سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ”.
وكانت وسائل إعلام أردنية قد أشارت إلى انقطاع الأكسجين داخل مستشفى السلط الجديد، ما أسفر عن وقوع وفيات.
وطلب الخصاونة من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل.
كما شدّد رئيس الوزراء الأردني على ضرورة أن يتحمّل المسؤولين عن تلك الحادثة تبعاتها القانونية.
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