وزير الاعلام الكويتى:الدولة تدعم الشباب باعتبارھم مبعث الرجاء ومعقد الأمل وعماد المستقبل

أكد وزیر الإعلام والثقافة ووزیر الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطیري أن الدولة وبتوجیھات القیادة السیاسیة تدعم الشباب الكویتیین وتعمل على تمكینھم في كل المجالات باعتبارھم مبعث الرجاء ومعقد الأمل وعماد المستقبل مدللا على ذلك بالكم الجید والكیف المدروس للبرامج والأنشطة التي تقدم للشباب.

واعرب الوزیر المطیري في تصریح صحفي الیوم السبت بمناسبة یوم الشباب الكویتي الذي یصادف في ال 13 من مارس من كل عام عن تقدیره واعتزازه بالدعم المستمر للشباب من أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح و نائب الأمیر وولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشیخ صباح الخالد الصباح رئیس مجلس الوزراء

وأوضح أن توجیھاتھم السامیة بضرورة إعطاء الشباب دورھم الكامل بالمشاركة بتنمیة وتقدم البلاد على كل الأصعدة تعد نبراسا “نھتدي به” للمضي قدما بتنمیة الشباب ورعایتھم داعیا الشباب لبذل المزید من العمل والاستفادة من البرامج والأنشطة التي توفرھا مختلف الجھات الداعمة للشباب للاسھام بنھضة وطنھم.

وأشار إلى أن جائزة الكویت للتمیز والإبداع الشبابي التي تشرف علیھا وزارة الدولة لشؤون الشباب تعد من أبرز البرامج التنمویة التي تشجع الشباب على التمیز والإبداع إذ تشتمل على أھم المجالات التي تخدم المجتمع وتعمل على تنمیة الوطن ممثلة ب 10 مجالات.

وأضاف الوزیر المطیري أن قیمة ھذه الجائزة الكبیرة تنبع من كونھا تحظى برعایة أمیریة سامیة إذ تبلغ جوائزھا 100 ألف دینار بواقع 10 آلاف لكل فائز في أحد المجالات مشیدا بالمشاركات المثمرة التي شھدتھا الدورات السابقة للجائزة والتي تثبت تمیز الشباب الكویتیین.

وذكر أن الھیئة العامة للشباب تقدم بدورھا برامج ممیزة للشباب مثل أكادیمیة الفنون والإعلام ووادي الشباب للعلوم والتكنولوجیا إضافة الى انشطة حرفیة واجتماعیة أخرى كما أنھا تستعد لإطلاق أكادیمیة العمل التطوعي في الفترة المقبلة التي ستمثل نقلة ھائلة في مسیرة العمل التطوعي في البلاد.