إثيوبيا ترفض اتهامات أمريكية بالتطهير العرقي في تيجراي

رفضت إثيوبيا، اليوم السبت، اتهامات أمريكية بالتطهير العرقي في تيجراي لترد بذلك على أحدث انتقادات من الإدارة الجديدة في واشنطن للعملية العسكرية الإثيوبية في الإقليم الواقع بشمال البلاد.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال يوم الأربعاء إنه يرغب في أن تحل قوات أمنية تحترم حقوق الإنسان ولا ترتكب “أعمال التطهير العرقي” محل القوات الإريترية وقوات منطقة أمهرة في تيجراي.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في بيان اليوم إن الاتهامات “حكم ضد الحكومة الإثيوبية لا أساس له على الإطلاق ويفتقر إلى المنطق”.
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