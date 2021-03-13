مستجدات “كورونا”: تسجيل 7 وفيات و351 إصابة جديدة وشفاء 239 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 382059 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6563 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 372456 حالة، لافتة إلى أن هناك 3040 حالة نشطة حالياً، من بينها 553 حالة حرجة.