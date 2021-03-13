إغلاق 3 مساجد مؤقتاً في الرياض والحدود الشمالية بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثلاثة مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يومًا 272 مسجدًا، تم فتح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية .

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجدًا، أربعة منها بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: الرياض، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والجوف، والقصيم، ونجران، وحائل، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله من وباء كورونا، كما أكدت مُضيّها في متابعة الجولات الرقابية والتعقيم بالمساجد في إطار رسالتها السامية بالعناية بالمساجد وتوفير أعلى معايير السلامة فيها.