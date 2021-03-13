وصلت طائرات القوات الجوية السعودية، اليوم (السبت)، إلى اليونان للمشاركة في تمرين عسكري مشترك مع قواتها الجوية. وستنفذ القوتان الجويتان طلعاتهما في التمرين الذي أُطلق عليه “عين الصقر 1″، في جزيرة كريت بالبحر الأبيض المتوسط. وكانت القوات الجوية قد شاركت أخيراً في تمرين جوي مع نظيرتها الأمريكية، حيث شاركت المملكة بمقاتلات F15 SA، وأمريكا بقاذفة القنابل الاستراتيجية B52.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. وصول مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في مناورات “عين الصقر1” باليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.