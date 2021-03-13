رئيس البرلمان العربي يشيد بدور المملكة الرائد في تعزيز قيم التسامح والتصدي لخطابات الكراهية

الخليج – واس: أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ترسيخ التعايش والوسطية والتسامح والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف.
وأكد العسومي في كلمته خلال المؤتمر الدولي الـ31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -التي انطلقت أعماله بالقاهرة اليوم- أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة ليست مسؤولية المؤسسات الدينية فحسب، وإنما هي مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات التعليمية والتربوية الإعلامية والتشريعية.
وثمن رئيس البرلمان العربي الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مشيراً إلى أن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة أصبح محل اهتمام حقيقي، ويحظى باهتمام كبير لدى قادة الدول العربية.
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