سجين يستولي على سلاح شرطي ويطلق النار ”عشوائيا” داخل مستشفى فى غزة

أصيب عدد من الأشخاص جراء قيام شخص في مستشفى بمدينة غزة، بالاستيلاء على سلاح أحد عناصر الشرطة الذين يحرسون المستشفى، وإطلاق النار داخل المستشفى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، إن ”أحد السجناء الجنائيين قام بالسيطرة على سلاح أحد عناصر شرطة الحراسة، خلال وجوده في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة، مساء اليوم السبت، وأطلق النار داخل المستشفى ما أدى لوقوع عدة إصابات“.

وأضاف: ”قامت الشرطة بإطلاق النار تجاهه للسيطرة عليه، وتم فتح تحقيق عاجل في الحادث“.

وأشارت مصادر محلية إلى أن من قام بإطلاق النار هو موقوف متهم بجريمة قتل، ومحكوم بالإعدام، فيما لم يتضح سبب وجوده في المستشفى النفسي الذي جرت فيه الواقعة.