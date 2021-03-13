العاهل الأردني يزور مستشفى السلط بعد حادث انقطاع الأكسجين

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى مدينة السلط بعد وفاة عدد من المرضى بسبب انقطاع الأكسجين عن مستشفى حكومي.

وجاءت الزيارة المفاجئة للعاهل الأردني إلى مستشفى الحسين بمدينة السلط بعد إعلان وزير الصحة نذير عبيدات استقالته من منصبه على خلفية الحادث الذي أسفر عن 6 وفيات.

وشهد مستشفى الحسين بمدينة السلط انقطاعا للأكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية المركزة، ما تسبب في وقوع الحادث.

وقبل استقالته، أجرى وزير الصحة الأردني نذير عبيدات زيارة إلى المستشفى واجتمع مع طاقمها، في حين كانت قوات الأمن تطوق المنطقة لمنع حدوث أي مشاكل من جانب أقارب المرضى.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، مشددا على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسئوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تترتب عليه وفق أحكام القانون.