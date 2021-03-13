لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح، السبت، في انفجار صهريج بمصنع إسفلت في المنطقة الصناعية بقابس جنوب شرق تونس، وفق ما أفادت الحماية المدنية.
وفي تصريح لفرانس برس، قال المتحدث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، إن الانفجار، “الذي لا تعرف بعد أسبابه”، وقع الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وأوضح أنه “أوقع 6 ضحايا وجريح في حصيلة أولية”.
وتوفي 4 من الضحايا في موقع الانفجار، فيما قضى اثنان بعد نقلهما إلى مستشفى قابس.
وأضاف تريعة، أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين متواصلة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محليّة تصاعد دخان أسود من مكان الانفجار غطّى جزءا من المنطقة الصناعية بقابس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 قتلى في انفجار صهريج داخل مصنع إسفلت جنوب تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.