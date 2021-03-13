تعاون فلسطيني أردني في ملف الشيخ جراح بالقدس

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة البشعة، التي يتعرض لها حي الشيخ جراح ومواطنيه ومنازلهم.

وأضافت الخارجية، أن الحي يتعرض لأبشع هجوم استيطاني استعماري يهدف إلى مصادرة مساحات واسعة منه وطرد وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هناك تعاونا أردنيا فلسطينيا وثيق في ملف الشيخ جراح، موضحة أن المملكة الأردنية الهاشمية وسلطاتها المختصة تعاونت مع دولة فلسطين منذ زمن طويل ولا زالت تقدم كل عون مستطاع في متابعة قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وتقدمت الخارجية الفلسطينية، بالشكر والتقدير للمملكة الأردنية، ملكا وحكومة وشعبا، على تعاونها مع دولة فلسطين ووقوفها الدائم إلى جانبها في متابعة قضية حي الشيخ جراح، كما وجهت الشكر لوزير الخارجي الأردني أيمن الصفدي، الذي أعطى تعليماته بشكل واضح ومباشر للمساعدة بجميع الإمكانيات في هذا الملف.