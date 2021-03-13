وزير الري السوداني: ملء سد النهضة دون اتفاق تهديد مباشر

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، الجمعة، أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم يهدد حياة 20 مليون سوداني.
واعتبر عباس، أن إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق ملزم هدفه إقحام ملف تقاسم المياه في المفاوضات.
كما شدد على حق السودان في استخدام كل السبل المشروعة للدفاع عن أمنه القومي حال فشل مساعي توسيع المفاوضات.
وأشار عباس إلى التعاون المصري السوداني فى تبادل الخبرات وتحسين سبل استخدام الموارد المائية.
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