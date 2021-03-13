بسبب أزمة انقطاع الأكسجين.. استقالة وزير الصحة الأردني

أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، استقالته من منصبه بعد وفاة عدد من المرضى في مستشفى السلط الحكومي بسبب انقطاع الأكسجين.
وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد أمر بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، مشددا على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسئوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تترتب عليه وفق أحكام القانون.
وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات قد أجرى زيارة في وقت سابق إلى المستشفى واجتمع مع طاقمها في حين كانت قوات الأمن تطوق المنطقة لمنع حدوث أي مشاكل من جانب أقارب المرضى.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى السلط، أنه حدث انقطاع للأكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية المركزة، ما أسفر عن وقوع 6 وفيات.
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