الخليج – واس: قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك: إن الوقت حان لاستكمال معركة استعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني في بلاده، ورفع المعاناة عن السكان جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من طهران، وممارساته المشينة بحق اليمن واليمنيين.

وأكد رئيس الوزراء – خلال اتصالات هاتفية بمحافظ تعز نبيل شمسان وعدد من القيادات العسكرية وقادة الجبهات في المحافظة – أن دعم الحكومة لإعلان التعبئة العامة لدعم وإسناد قوات الجيش التي تخوض قتالا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية ضمن عملية عسكرية أطلقتها لاستكمال استعادة تعز وفك الحصار الحوثي المفروض على المركز الإداري للمحافظة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشاد المسؤول اليمني بالتدافع الشعبي إلى جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعوم من إيران، وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وما يحققه الجيش في بلاده من انتصارات حاسمة في عدد من جبهات تعز .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن: الوقت حان لاستكمال معركة استعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.