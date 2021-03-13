العراق.. تجدد الاحتجاجات وسقوط جرحى في النجف  

أفادت قناة روسيا اليوم في خبر لها منذ قليل اليوم السبت بتجدد الاحتجاجات في محافظة النجف جنوب بغداد، وسقوط جرحى خلال صدامات مع القوات الأمنية.

وذكر مراسلنا أن الاحتجاجات تجددت عصر اليوم في محافظة النجف للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري.

وأفاد بأن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى منزل المحافظ لكن القوات الأمنية تصدت لهم وحدثت صدامات أدت إلى إصابة نحو 10 متظاهرين بجروح.