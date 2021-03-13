الأردن.. توقيف 5 أشخاص على خلفية مأساة مستشفى السلط 

أعلن نائب المدعي العام للعاصمة الأردنية عمان توقيف 5 أشخاص وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك، وذلك على ذمة وفاة 7 مصابين بكورونا إثر انقطاع الأوكسجين عنهم في مستشفى السلط.

وأشار إلى "توقيف مدير مستشفى الحسين في السلط، وثلاثة من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأضاف: "التحقيق في قضية مستشفى الحسين بالسلط ما زال مستمرا وجاريا لتحديد المتسبب بهذا الجرم".

وتسبب انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط بالأردن بوفاة 7 أشخاص كانوا يخضعون للعلاج من كورونا هناك.

وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتعيين وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية للقيام بمهام وزير الصحة بالإضافة إلى مهام منصبه.