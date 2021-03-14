أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن إيران بلغت مرارا حافة الحرب، إلا أن قائد الثورة الإسلامية في إيران أرغم العدو على التراجع، بحسب قوله.
وقال سلامي في كلمة له خلال ملتقى "أساتذة الشبكة التربوية للتعبئة"، إنه "ليس من المسموح لنا أن نسأل في أي مكان هرب العدو وكيف تراجع ولماذا هو مكبل الأيدي"، معتبرا أن "العدو يحظى بقوة ظاهرية لكنها خاوية من الداخل".
ولفت القائد العام للحرس الثوري، إلى "أن إيران تعرضت للحصار لكنها لم تتضرر"، مضيفا أن "العدو فشل في الحرب الاقتصادية أيضا".
وختم سلامي مؤكدا أن الشعب الإيراني "صبر بنبل ولم يصبح صدى لصوت العدو ومنحنا السمعة وبث لدينا الروح المعنوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد الحرس الثوري الإيراني: بلغنا حافة الحرب مرارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.