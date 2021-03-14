قائد الحرس الثوري الإيراني: بلغنا حافة الحرب مرارا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن إيران بلغت مرارا حافة الحرب، إلا أن قائد الثورة الإسلامية في إيران أرغم العدو على التراجع، بحسب قوله.

وقال سلامي في كلمة له خلال ملتقى "أساتذة الشبكة التربوية للتعبئة"، إنه "ليس من المسموح لنا أن نسأل في أي مكان هرب العدو وكيف تراجع ولماذا هو مكبل الأيدي"، معتبرا أن "العدو يحظى بقوة ظاهرية لكنها خاوية من الداخل".

ولفت القائد العام للحرس الثوري، إلى "أن إيران تعرضت للحصار لكنها لم تتضرر"، مضيفا أن "العدو فشل في الحرب الاقتصادية أيضا".

وختم سلامي مؤكدا أن الشعب الإيراني "صبر بنبل ولم يصبح صدى لصوت العدو ومنحنا السمعة وبث لدينا الروح المعنوية".