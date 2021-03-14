الخليج – واس: أعلن الجيش اليمني أمس السبت تحقيقه تقدما ميدانيا في القتال الدائر منذ أكثر من أسبوع ضد مليشيا الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش استعادت مرتفعات “القرقرة” في منطقة الطوير الأعلى بعزلة اليمن التابعة لمديرية مقبنة، عقب معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقتل في تلك المعارك ما لا يقل عن 35 من مسلحي الحوثي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بينما شرعت قوات الجيش بتمشيط ما بقي من جيوب لعناصر المليشيا في أطراف منطقة الكويحة، والطوير الأعلى.
من جهة أخرى قال محافظ تعز نبيل شمسان إن المعارك ضد المتمردين الحوثيين لن تتوقف إلا باستعادة المناطق كافة التي تقع تحت سيطرتهم، وفقا للوكالة اليمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي من مواقع جديدة غربي تعز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.