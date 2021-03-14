حتى الأربعاء المقبل.. استمرار تأثير نشاط الرياح والعوالق الترابية على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير نشاط الرياح والأتربة المثارة والعوالق الترابية من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من المناطق.
وأوضح المركز أن الحالة مستمرة على مناطق نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، كما تشمل أجزاء من مناطق القصيم وحائل والرياض ومن ثم تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.
يشار إلى أن يومي الجمعة والسبت الماضيين شهدا تشكل عاصفة ترابية ضربت معظم المناطق والتي لا تزال تتأثر بنشاط الرياح والعوالق الترابية.
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