إحباط محاولة تسلل عناصر إرهابية قادمة من سوريا بالعراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية إحباط محاولة لمجموعة من العناصر الإرهابية بالتسلل باتجاه الأراضي العراقية قادمة من الجانب السوري.

وأوضح بيان لقيادة العمليات أن عناصر من قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة، تصدت ليلة أمس، إلى محاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية حاولت العبور من الجانب السوري في منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار.

وأضاف أن قوات الأمن اشتبكت في ذات الوقت مع عناصر إرهابية أخرى داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار، بعد أن قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته، واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة تم خلاله منع عمليه التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الـراضي السورية.

ولفت إلى قيام قوة أخرى من قطاعات الحدود بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار، وتم التعامل معهم بالأسلحة، وقد لاذت هذه العناصر الارهابية بالفرار.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل أحد عناصر الفوج الثالث.

وشددت القيادة المشتركة على جهود وإجراءات قوات شرطة حرس الحدود لمنع التسلل والتهريب في هذا القاطع والقواطع الباقية، ووجّهت قيادة عمليات غرب نينوى بتقديم الدعم والاسناد إلى جميع المخافر الحدودية على طول الحدود مع تأمين إسناد جوي لجميع القطعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية .