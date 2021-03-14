ضربات جوية تستهدف حي الشارب بمدينة أوباري جنوب ليبيا

كشفت وسائل اعلام باستهداف 4 ضربات جوية أهدافًا فى أوبارى جنوب ليبيا، فجر الأحد، وفقا لشهود عيان، وأوضحت مصادر بأن الضربات تركزت في حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن.

في سياق آخر، أفاد مراسلنا من بنغازي بأن هناك إشادة من بعثة الأمم المتحدة، وأخرى دولية، بمسار محادثات اللجنة العسكرية (5+5) والاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها، خاصة حول الاتفاق على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، والاتفاق على تشكيل قوة أمنية موحدة لتأمين الطريق الساحلي وكامل المنطقة الوسطى.

ولفت إلى عقد اجتماع للجنة اليوم في سرت، هو الثامن لها والأول بحضور بعثة المراقبين الدوليين إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث ضرورة وجود مراقبة لآلية خروج القوات الأجنبية، وإعداد جدول زمني واضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، كذلك سرعة دمج المجموعات المسلحة في المؤسسات العسكرية والأمنية، كما سيتناول اجتماع (5+5) الحديث عن إعادة فتح الطريق الساحلي، الرابط بين الشرق والغرب.

وأشار المراسل إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، زار مدينة بوقرين في محاولة لإقناع بعض التشكيلات المسلحة للسماح بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته.