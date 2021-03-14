“الموارد البشرية” تُصدر دليل المُستخدم لمبادرة تحسین العلاقة التعاقدية

يبدأ اليوم (الأحد)، سريان مبادرة “تحسین العلاقة التعاقدية” وهي إحدى مبادرات التحول الوطني التي أطلقتھا وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، بالتعاون مع وزارة الداخلیة ومركز المعلومات الوطني.

وأصدرت الوزارة، دليل المُستخدم لبيان كيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المبادرة.

ويهدف الدليل إلى شرح كيفية الاستفادة من خدمات حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، عبر تقديم وصف كامل لكل خدمة وآلية تنفيذها عبر المنصات المعنية.

دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسین العلاقة التعاقدية