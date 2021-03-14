منطقة جازان واجهة سياحية شتوية متميزة على مستوى المملكة في موسم ”شتاء...

تعد منطقة جازان واجهة سياحية شتوية متميزة على مستوى المملكة نظراً لمناخها الدافئ في موسم الشتاء، وتنوع طبيعتها من شواطئ وجزر بحرية، وجبال خضراء، ووديان، بجانب مقاصدها الترفيهية، حيث تعد الجزر البحرية ومنها جزيرة فرسان من أهم المقاصد السياحية في منطقة جازان، إلى جانب المحافظات الجبلية.

وتضم المنطقة 63 فندقاً بها 2891 غرفة فندقية فيما يبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في الليلة 335 ريالًا، وتبلغ نسبة الاشغال طوال العام 58% أما الوحدات المفروشة فيبلغ عددها 358 مبنى مجهز يضم 9074 وحدة داخلها، ويبلغ سعر متوسط الليلة 245 ريالًا و نسبة الإشغال تبلغ 56.1% .

وقد أسهمت البنية الأساسية في جازان في انتعاش السياحة في المنطقة ومحافظاتها حيث تبلغ أطوال الطرق القائمة بالمنطقة 6326 كيلو متر، إضافة إلى 1100 كيلو متر لطرق تحت التنفيذ، و 4213 كيلو متر لطرق مخطط لإنشائها، فيما بلغت عدد الرحلات الجوية لجازان 23 ألف رحلة جوية نقلت 2.6 مليون مسافر خلال عام 2019 ، كما تضم منطقة جازان 25 مستشفى، و 170 مركز رعاية صحية – حكومي، و 28 مجمع صحي "قطاع خاص".

وبلغ حجم الانفاق السياحي في منطقة جازان خلال عام 2019 أكثر من 2,8 مليار ريال، فيما تجاوزت عدد الليالي السياحية 14,5 مليون ليلة سياحية، وبلغت نسبة إشغال الفنادق والوحدات المفروشة 100%.