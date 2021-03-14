أكد البطريرك الماروني، بشارة الراعي، أنه لا يجوز وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع الشعب.
وتابع الراعي، خلال عظة الأحد، أن الجيش هو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان، ولا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعية إلى جانب سلاحه.
وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن تصريحات ومواقف البطريريك الماروني تجاه السلاح غير الشرعي ، خاصة سلاح حزب الله، ليست بجديدة، حيث أعلن عنها كذلك قبل أسابيع خلال المسيرة في بكركي دعما لمواقف البطريرك المتعلقة بالحياد وعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.
ولفتت إلى أن تصريحاته اليوم تأتي بعد عدة أيام من الاجتماع في لجنة الحوار بين بكركي وحزب الله، ليؤكد موقف البطريركية الحاسم بشأن سلاح حزب الله، وهو ما قد يؤشر إلى البطريرك لا يريد المساومة على مواقفه تجاه السلاح غير الشرعي.
وتابعت: “اللافت في عظة اليوم هو قاله البطريرك بإن الجيش أيضا يعاني كما الشعب اللبناني”.
وأشارت مراسلتنا إلى أن الجميع يعرف أن الجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية هم جزء من الشعب اللبناني، ويعانون جميعاً من تدهور العملة اللبنانية وسط توقعات بمزيد من التدهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البطريرك الماروني: لا يجوز وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع الشعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.