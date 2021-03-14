البطريرك الماروني: لا يجوز وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع الشعب

أكد البطريرك الماروني، بشارة الراعي، أنه لا يجوز وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع الشعب.

وتابع الراعي، خلال عظة الأحد، أن الجيش هو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان، ولا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعية إلى جانب سلاحه.

وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن تصريحات ومواقف البطريريك الماروني تجاه السلاح غير الشرعي ، خاصة سلاح حزب الله، ليست بجديدة، حيث أعلن عنها كذلك قبل أسابيع خلال المسيرة في بكركي دعما لمواقف البطريرك المتعلقة بالحياد وعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.

ولفتت إلى أن تصريحاته اليوم تأتي بعد عدة أيام من الاجتماع في لجنة الحوار بين بكركي وحزب الله، ليؤكد موقف البطريركية الحاسم بشأن سلاح حزب الله، وهو ما قد يؤشر إلى البطريرك لا يريد المساومة على مواقفه تجاه السلاح غير الشرعي.

وتابعت: “اللافت في عظة اليوم هو قاله البطريرك بإن الجيش أيضا يعاني كما الشعب اللبناني”.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الجميع يعرف أن الجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية هم جزء من الشعب اللبناني، ويعانون جميعاً من تدهور العملة اللبنانية وسط توقعات بمزيد من التدهور.