قتيل و19 جريحا جراء انهيار ثلجي شمالي إيران

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 19 آخرون على الأقل، جراء حادث سير تسبب به انهيار ثلجي شمال إيران، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الأحد.
وذكرت الهيئة أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم على طريق كرج - شالوس (جالوس) الجبلي الرابط بين طهران وساحل بحر قزوين، "حيث أتى انهيار ثلجي على حافلة كانت تقل أفراد فريق لكرة القدم المصغرة انطلق من العاصمة الإيرانية".
وتعد طريق كرج -شالوس الملتوية بين صفوح الجبال أحد أكثر الطرق الإيرانية جمالا وأكثرها خطورة.
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