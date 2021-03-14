فلسطين تسجل 15 وفاة و2142 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 15 حالة وفاة، و2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2169 حالة تعافي في كافة محافظات الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: ” الخليل 1، بيت لحم 2، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 2، نابلس 5″، حالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “الخليل 426، نابلس 366، قلقيلية 72، طولكرم 183، بيت لحم 145، جنين 131، سلفيت 69، رام الله والبيرة 285، طوباس 40، ضواحي القدس 56، أريحا والأغوار 25″، قطاع غزة 70، مدينة القدس 274.

وأضافت مي الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “الخليل 403، نابلس 162، قلقيلية 124، طولكرم 65، بيت لحم 181، جنين 54، سلفيت 88، رام الله والبيرة 428، طوباس 46، ضواحي القدس 92، أريحا والأغوار 48″، قطاع غزة 100، مدينة القدس 378.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 177 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 49 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي